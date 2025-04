Convenzioni con negozi e hotel: "Accordi con Marche e Umbria"

Dopo mesi di confronti è arrivato al traguardo il progetto "Creare Valore", voluto dall’associazione Viviamo Civitanova e che mira a dare impulso allo sviluppo del turismo cittadino con iniziative promozionali dirette al territorio marchigiano e umbro.

"È stato un lavoro di squadra che ha visto protagonista il direttivo di Viviamo Civitanova e che ha valorizzato le sue competenze individuali per generare risultati collettivi" spiega la presidentessa dell’associazione Manola Gironacci. L’obiettivo è "creare ricchezza attraverso l’accoglienza – dice –. Abbiamo messo a disposizione le nostre capacità e conoscenze, costruendo una rete solidale tra le regioni Marche e Umbria. Un modello virtuoso che ha fatto incontrare domanda e offerta in modo semplice, spontaneo e senza costi, generando vantaggi concreti per tutti".

Quasi tutte le realtà associative delle due regioni sono state coinvolte e hanno accolto con entusiasmo il "pacchetto ospitalità" promosso da Viviamo Civitanova. Negozi, parrucchieri, B&B, stabilimenti balneari e tante altre attività locali hanno offerto scontistiche fino al 20 per cento dedicate agli associati, sottoscrivendo convenzioni con chi ama e vive il territorio. "Una proposta a costo zero per chi ha partecipato – sottolinea Gironacci – e un’organizzazione impeccabile per connettere domanda e offerta, senza intermediazioni né spese pubblicitarie".

Non manca una valutazione più generale sulla politica turistica, con una critica nemmeno troppo velata indirizzata all’amministrazione comunale da parte di Gironacci. "In un momento storico di incertezza per il turismo – osserva – e di mancanza di progettualità da parte di chi avrebbe risorse e strumenti, abbiamo scelto di non rimanere fermi. Abbiamo risposto con ciò che di più prezioso possediamo: l’associazionismo volontario come forza viva di promozione sociale".

Lorena Cellini