Convenzioni sanitarie ai donatori Avis

Alcune delle principali Avis dell’entroterra e non solo hanno dato il via all’iniziativa "La salute vien donando", un card con cui accedere a una rete di centri convenzionati, dove avere sconti su visite specialistiche, esami diagnostici e percorsi di prevenzione. Sefro, Pioraco, Fiuminata, Esanatoglia, Camerino, Castelraimondo, San Severino, Matelica, Visso, Pieve Torina, Pievebovigliana, Fabriano e Cerreto si sono unite in questo progetto per affrontare le difficoltà derivanti dallo spopolamento e dal calo di nuovi donatori. "La card “La salute vien donando“ non premia il donatore, ma lo supporta nel prendersi cura di sé stesso – spiega il coordinatore del progetto Nico Procaccini, presidente dell’Avis di Esanatoglia –, vogliamo che la donazione diventi parte di un circolo virtuoso, in cui il gesto altruistico si traduce in benefici diffusi per tutta la comunità". Ogni card è dotata di un Qr code, che consente ai donatori di consultare l’elenco dei centri aderenti.