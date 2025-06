Convitto, alunni nei panni dei cantanti per la festa di chiusura dell’anno scolastico

Il sipario del teatro Don Bosco si è aperto, nei giorni scorsi, sull’inizio di una vera e propria favola: lo spettacolo di fine anno della primaria del Convitto Leopardi. Dopo i saluti del dirigente scolastico Roberta Ciampechini, il pomeriggio è stato aperto dalla classe quinta. Con camicia bianca e papillon, gli alunni hanno intonato "We are the world", diretti dall’insegnante di inglese Alessandra Temperini. Un momento toccante è stato il saluto della classe quinta, con una canzone scritta dai bambini stessi e arrangiata sotto la guida della maestra Marilisa Gentili grazie a "Suno AI". I bambini hanno ripercorso così i cinque anni trascorsi al Convitto e salutato le insegnanti Marilisa Gentili, Ilaria Ferretti, Lucia Carmignano, Alessandra Temperini, Erika Battellini, Barbara Bacaloni e l’educatrice Maria Rosaria Calamita che li hanno accompagnati.