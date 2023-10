Convitto, conclusa l’indagine tecnica: "Per la riapertura serviranno anni"

Si è conclusa l’indagine geologica e geognostica per valutare lo stato di salute del terreno ed è terminato anche il sondaggio interno del Convitto di piazza Marconi a Macerata: l’auspicio è di affidare la progettazione entro l’anno, individuando i professionisti che si occuperanno del progetto di recupero e sistemazione dell’immobile, inagibile in seguito al terremoto dell’ottobre di sette anni fa. "Tornerà a essere una scuola media, stiamo lavorando per questo", le parole dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori. Da quelle scosse, i ragazzi del Convitto sono ospitati all’ex Pannaggi, vicino al tribunale. Il grande edificio era stato riparato in seguito ai danni del sisma del 1997, "ma solo parzialmente – sottolinea Marchiori –, solo su una ‘L’ rispetto al quadrato. Bisognava quindi capire se le riparazioni fatte all’epoca fossero ancora efficaci dopo il terremoto del 2016. Dall’indagine è emerso che le due ali che erano state riparate, da cielo a terra, sono in buone condizioni, anche lo studio all’interno ha dato ottimi esiti, dai sondaggi e dallo smontaggio dei solai e delle pareti si è visto che lo stato dell’immobile nel complesso è buonissimo, non ci sono stati crolli o cedimenti importanti e quindi non sussistono pericoli rilevanti".

Per quanto riguarda invece l’indagine tecnico-geologica sul terreno, durata circa un anno e mezzo (era iniziata a marzo del 2022), "si è trattato di un lavoro complesso, considerando che il terreno presenta delle differenze e che la zona è collinare, però abbiamo fortemente voluto queste indagini tecniche perché ci crediamo, sono durate parecchio e alcuni riscontri non erano immediati, certe situazioni hanno richiesto infatti anche analisi di laboratorio. Svolgere questo studio è stato importantissimo ai fini di capire che tipo di progettazione fare per il miglioramento sismico, quei dati saranno fondamentali per ricostruire, sempre tenendo presente il ragionamento alla base di tutto, e cioè che quella struttura deve tornare ad essere una scuola".

C’è da tenere conto quindi "dei parametri di sicurezza previsti per una scuola, con l’ufficio tecnico poi abbiamo fatto tutto il piano di occupazione ricalcolando gli spazi e la grandezza delle aule, i laboratori, la cucina e così via, sulla base dei numeri attuali della scuola", spiega l’assessore. Per sistemare il Convitto, ci vorranno oltre 8 milioni (importo compreso nei fondi della ricostruzione e già destinato alla struttura). L’augurio è di affidare la progettazione entro l’anno: "In quanto alla selezione pubblica, ci accorderemo e valuteremo il tutto d’intesa con l’Ufficio Ricostruzione". Per vedere restituito alla comunità il Convitto, comunque, "serviranno anni", specifica Marchiori, su questo non ci sono dubbi. Intanto, con un post sui social, il gruppo consiliare Macerata Bene Comune (che fa riferimento all’ex vixesindaco Stefania Monteverde) mette in rilievo il tempo trascorso: "30 ottobre 2016-30 ottobre 2023. Sette anni dopo a Macerata ancora chiusi Auditorium San Paolo, Santuario delle Vergini, Convitto nazionale e Duomo San Giuliano. Ancora tutto fermo".