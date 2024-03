Convitto nazionale Giacomo Leopardi di Macerata

Un momento davvero sorprendente del nostro incontro con la cultura cinese è stato il laboratorio di calligrafia e pittura, organizzato in collaborazione con l’Istituto Confucio. La professoressa e pluripremiata pittrice calligrafa Lin Fengxuan, assieme ad alcune sue collaboratrici, ha messo a nostra disposizione tutta la sua perizia per avvicinarci in modo semplice e divertente all’arte della calligrafia cinese. L’attività è iniziata con la distribuzione del materiale necessario per l’attività pittorica (pennello, acqua, inchiostro, panno assorbente, carta), dopo di che abbiamo visto dei filmati sulla storia della pittura e calligrafia. Abbiamo così avuto una panoramica generale su questa splendida arte e ci siamo potuti immergere nell’affascinante mondo della cultura cinese. Al contrario della nostra pittura, in Cina si utilizzano come supporto larghi papiri ed è molto importante l’inchiostro; inoltre l’uomo è messo in secondo piano, mentre natura e animali sono i veri protagonisti. Nelle pitture si utilizzano anche gli ideogrammi, che solitamente spiegano il disegno indicandone il soggetto o l’autore, ad esempio il disegno che ci è stato mostrato in classe e che abbiamo tentato di riprodurre presentava gli ideogrammi che stanno per "bambù" e "panda".

Dopo questa breve introduzione è cominciato finalmente il laboratorio. Avevamo a disposizione dei lunghi pennelli in bambù, una ciotolina con dell’acqua, una con l’inchiostro e dei fogli per provare le varie tecniche di disegno. Abbiamo seguito con precisione ogni passaggio per avere la perfetta combinazione tra inchiostro e acqua, quindi abbiamo osservato con attenzione l’immagine da cui prendere spunto, cioè delle piante di bambù insieme con dei piccoli panda. Per creare le piante di bambù ci hanno consigliato di tenere la punta del pennello per orizzontale disegnando dei piccoli tratti che rappresentano il tronco della pianta. Poi abbiamo tracciato le foglie di bambù, intingendo la punta del pennello nell’inchiostro con molta attenzione. Infine abbiamo realizzato il panda, che è stato meno difficile di quanto pensassimo. Accanto del disegno abbiamo scritto il nostro nome in verticale, proprio come si fa in Cina, anche se noi non abbiamo usato gli ideogrammi. Terminato il laboratorio abbiamo scattato una foto di classe con i nostri capolavori. È stata un’esperienza costruttiva e divertente per tutti noi.

Manuel Luchetti, Noemi Oro, Giorgia Spalletti

e Cecilia Colagiacomi