Convitto, San Paolo e Vergini. Tempi lunghi per la ricostruzione

Chiesa delle Vergini, auditorium San Paolo e Convitto: tre beni nel cuore dei maceratesi e dove le ferite lasciate dal sisma sono ancora talmente profonde da renderne impossibile l’utilizzo dal 2016. E all’orizzonte non ci sono atti che facciano pensare di poter vedere l’avvio dei lavori di ristrutturazione. Almeno questo quanto traspare dalla parole dell’assessore Andrea Marchiori che ha fatto il punto rispondendo a un’interrogazione presentata da Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune). Un po’ più avanti nell’iter procedurale è il recupero del Convitto, per cui "è stata eseguita e ultimata la progettazione geologica e geotecnica i cui risultati sono incoraggianti – ha spiegato l’assessore –, nonostante il terreno su cui poggia il complesso ha necessità di interventi di consolidamento. Abbiamo avviato e ultimato il progetto architettonico, mentre per la progettazione strutturale con tutta probabilità dovremo conferire un incarico con evidenza pubblica".

Più indietro il recupero del San Paolo, il cui "intervento è stato inserito nel Sose (il sistema dell’ufficio Ricostruzione per il censimento degli immobili lesionati dal sisma) ed è stato riconosciuto un finanziamento di 12.500.000 euro – ha aggiunto Marchiori –. È stata completata la fase propedeutica in capo al Comune, ma oggi ancora non c’è stato il decreto di finanziamento vero e proprio". E un eventuale bando di gara per l’avvio dei lavori potrà essere indetto solo nel momento in cui il finanziamento verrà liquidato. Non è in capo al Comune, invece, il recupero della chiesa delle Vergini, sollecitato anche da alcuni residenti. "Oggi tutto è in capo al ministero della Cultura e l’assessore Cassetta ha sollecitato più volte l’avvio del procedimento amministrativo e tecnico per il recupero della chiesa – ha concluso Marchiori –. Il ministero ci ha comunicato che sono stati nominati i responsabili del procedimento ed effettuati due sopralluoghi nel 2021 e nel 2022. Le attività propedeutiche sono state svolte, ma non abbiamo evidenza di ulteriori atti formali". Parlando di ricostruzione, però, l’assessore ha annunciato che la scorsa settimana i progettisti hanno consegnato il "progetto esecutivo della scuola De Amicis, già finanziato e contiamo nel corso dell’anno di avviare i lavori di miglioramento sismico. Inoltre abbiamo già finanziato e appaltato gli interventi all’ex scuola di borgo Peranzoni, al Buonaccorsi e all’immobile di via Crispi che è collegato con la biblioteca Mozzi Borgetti. Infine stiamo completando la progettazione per il palazzo del Municipio in piazza della Libertà, il Lauro Rossi e i due edifici sede del Comune in piaggia della Torre e viale Trieste".