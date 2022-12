Convitto, torna sul palco l’orchestra dei ragazzi

Torna sul palco l’orchestra dell’indirizzo musicale del Convitto Leopardi di Macerata, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. Nell’aula magna dell’Ite Gentili, il professor Nicola Basilico, insegnante di chitarra, ha accolto la famiglia del Convitto e introdotto il saluto della dirigente Roberta Ciampechini. Dopo aver presentato e ringraziato i professori dell’indirizzo musicale a partire dalla direttrice d’orchestra e flautista Marta Montanari, il professor Basilico e i professori di violino e di piano, David Taglioni e Daniele Rebaudo, la dirigente ha lasciato il palco ai piccoli musicisti del primo anno che hanno aperto il concerto con musiche tratte dal repertorio natalizio tradizionale, per poi passare il testimone ai ragazzi delle seconde e delle terze, che si sono esibiti in pezzi famosi arrangiati per l’occasione dal maestro Luca Mengoni. Tra la commozione generale, gli applausi e i flash dei fotografi, la dirigente ha ringraziato i partecipanti e soprattutto i ragazzi e gli insegnanti, per le emozioni trasmesse con le loro note.