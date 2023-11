Cooking show con Mazzaroni e degustazione di olio

Aperigusto On Tour, sotto la guida di Confartigianato, domani fa tappa a Mogliano con il cooking show dello chef stellato Michelin Enrico Mazzaroni (nella foto). Un’occasione per scoprire i tesori del paese, come il pregiato olio del Piantone di Mogliano, i preziosi prodotti dell’arte dell’intreccio e la pala d’altare di Lorenzo Lotto. La giornata inizia alle 9 in piazzale San Michele con la passeggiata insieme alle guide Federagit per le vie urbane a cura dall’associazione Runner’s Club (partecipazione gratuita); al termine, all’Autopalace, degustazione di olio, organizzata dall’assaggiatore certificato Palmiro Ciccarelli. Per esaltare il gusto dell’olio del Piantone di Mogliano alle 10.30, all’auditorium San Nicolò, lo chef Mazzaroni illustrerà le proprietà di questa varietà e proporrà le ricette di alcune pietanze da lui realizzate.