Coop Alleanza 3.0 finanzia progetto per prevenire disagio giovanile Il Comune ha ricevuto finanziamenti da Coop per attuare "Come un'ancora", un progetto che fornisce strumenti pedagogici a insegnanti ed educatori per intercettare situazioni di disagio giovanile. L'assessore D'Alessandro: "Coinvolgere il mondo degli adulti per prevenire".