Cooperazione con Maarkedal

Un accordo di cooperazione tra le città di Matelica e Maarkedal in Belgio è stato siglato al termine di un incontro in videoconferenza, al quale hanno preso parte il vicesindaco Denis Cingolani, l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Maria Boccaccini, i rappresentanti dell’associazione matelicese per i gemellaggi Germina, presieduta da Patrizio Gagliardi, e quelli dell’omologa belga Jumelagecomité di Maarkedal, capeggiata dal sindaco Joris Nachtergaele. Attraverso questo accordo si da ufficialmente avvio alla collaborazione tra le due comunità, i cui primi rapporti sono stati stretti nel 2022. Ad accomunare Matelica con il centro fiammingo, "la tradizione agricola, la produzione dei pannilani in età medievale, la vocazione per il turismo sostenibile sportivo e a contatto con la natura, l’appartenenza dei territori comunali di entrambi ad aree protette".

m. p.