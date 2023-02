Claudio Carbonari, avvocato maceratese e capogruppo in Consiglio comunale, sempre più vicino a diventare nuovo coordinatore comunale della Lega. La parola definitiva la metteranno oggi pomeriggio i militanti iscritti che si riuniranno in assemblea, nella sede del partito in via Roma, e che con il loro voto saranno chiamati a eleggere la nuova segreteria. Due i nomi in lizza per la guida: quello di Carbonari appunto e quello di un altro avvocato e consigliere comunale, il coordinatore uscente Aldo Alessandrini. La maggioranza del partito, però, sembra propendere per Carbonari, a partire dal coordinatore provinciale Luca Buldorini che sarà presente all’assemblea (insieme probabilmente al coordinatore regionale Riccardo Augusto Marchetti) e da diversi esponenti di giunta e consiglio comunale. Alessandrini, invece, dalla sua avrebbe la consigliera regionale Anna Menghi, molto attiva sul territorio. L’elezione a coordinatore comunale, però, per Carbonari significherebbe lasciare il ruolo di capogruppo in Consiglio che passerebbe al suo attuale vice, il commercialista Andrea Blarasin. La nomina del coordinatore di Macerata arriva a pochi giorni di distanza da quella effettuata a Tolentino che ha visto il partito affidarsi a Giovanni Gabrielli, ma nelle prossime settimane seguiranno altre assemblee in tutta la provincia per rinnovare gli organi sui territori, in vista delle elezioni del prossimo anno che coinvolgeranno 38 diversi Comuni dove la Lega vorrà sicuramente essere presente.