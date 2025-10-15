"Coperta di insulti dai bulli sulla ciclabile Castellaro"

Coperta di insulti, mentre passeggia lungo la pista ciclabile del Castellaro, da un gruppo di adolescenti che hanno danneggiato anche un cestino dei rifiuti e che poi le hanno lanciato bottiglie di vetro contro e verso altri frequentatori dell’area.

Tutto è stato testimoniato nelle foto e nel video che chi ci si è trovato in mezzo a quella esperienza ha scattato e filmato e poi pubblicato in un profilo social cittadino, anche con l’audio "nella speranza che qualche genitore possa riconoscere il proprio figlio e prenda seri provvedimenti".

È quanto scrive la sfortunata protagonista di quei difficili momenti, una donna (L. P.) che stava percorrendo in sella alla sua bicicletta, l’altro pomeriggio, la pista ciclabile del parco del Castellaro. Ad un certo punto del percorso, la donna incappa in una decina di giovanotti piazzati al centro della pista che, con fare da bulli, occupano lo spazio come se fosse loro e la insultano pesantemente.

"Questo è quello che è successo sulla ciclabile del Castellaro. Questo gruppo di ragazzini, in evidente stato di alterazione, ha abbattuto il cestino dei rifiuti che era stato sistemato. Urlavano, hanno cercato di bloccarmi chiedendomi soldi, ma ero in bicicletta elettrica e per fortuna sono riuscita a passare", spiega la donna. Dal racconto della protagonista viene fuori a hiare lettere quello che è lo spaccato di un gruppetto di giovani che ha assunto anche atteggiamenti minacciosi.

"Hanno tirato nella mia direzione – scrive nel suo post – una bottiglia di vetro che, per fortuna, non ha raggiunto né me e nemmeno gli altri passanti. Poi, non contenti hanno vomitato oscenità, come si evince dal video girato anche da altri passanti". "Hanno infastidito chiunque passasse di lì", riferisce la donna. Una volta al sicuro, ma ancora spaventata, ha chiamato la Polizia municipale per segnalare quello di cui era stata testimone e chiedere più controlli in quella zona della città.