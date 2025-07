Coperto di sangue, follia in centro

Coperto di sangue e completamente fuori di sé: così un giovane uomo ieri si è presentato in strada in pieno centro, causando il panico tra i passanti.

L’allarme è arrivato intorno alle 15.30 da una zona a pochi passi da piazza XX Settembre e dalle vie più frequentate della città. In base a quanto è stato poi ricostruito, il 40enne, residente in zona, mentre era in casa avrebbe assunto delle sostanze stupefacenti, che gli avrebbero provocato violente allucinazioni. Sotto l’effetto della droga, il civitanovese avrebbe iniziato a provocarsi una serie di tagli con un coltello. Poi, ferito e sanguinante, è sceso in strada, urlando frasi senza senso, del tutto fuori controllo, in una condizione terribile. Una scena che ha creato un certo allarme tra i passanti, anche perché il 40enne appariva in condizioni gravi e non si capiva quali intenzioni potesse avere. La situazione è sembrata subito preoccupante, per questo sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto sono arrivati di corsa gli agenti del commissariato di polizia e il personale sanitario. Il 40enne è stato avvicinato, calmato e bloccato, poi è stato fatto salire in ambulanza e portato al pronto soccorso. Aveva ferite da taglio da medicare con urgenza, e le sue condizioni in generale dovevano essere valutate anche sotto il profilo psichiatrico, per valutare un eventuale ricovero.

A quanto sembra, il 40enne avrebbe da tempo problemi legati alll’assunzione delle sostanze stupefacenti, la situazione sarebbe nota ma non semplice da risolvere.

La scenata di ieri, avvenuta in pieno giorno, ha creato un certo allarme nel quartiere. Ma ha attirato l’attenzione sulle condizioni del civitanovese, e ora non è escluso che possa intervenire qualche provvedimento per cercare di recuperare il suo stato di salute. A questo punto la polizia farà chiarezza su quanto accaduto, per poi valutare anche insieme con altri enti come sia più opportuno procedere nei suoi confronti.

Per fortuna comunque il delirio del 40enne ieri non ha causato altre vittime se non lui stesso: l’uomo infatti non ha aggredito i malcapitati passanti e nessun altro, a parte lui appunto, si è fatto male.

