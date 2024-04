Copertura dei campi da padel. Ora si gioca anche col maltempo

Ulteriore passo avanti per il Centro Padel Lab di Montecosaro Scalo, in via Rossini, che si può vedere anche passando in via Bologna. I campi sono stati dotati infatti di una moderna copertura ormai ultimata. Manca solo qualche ritocco funzionale. Si tratta di un padso in avanti notevole, che permetterà di sfruttare al massimo l’impianto, senza condizionamenti meteo legati a pioggia, vento e gradine, sia nei mesi invernali che nella buona stagione. Il sistema installato, infatti, prevede una rapida chiusura della volta metallica con gli appositi teloni.

La novità era stata annunciata per il primo aprile. E i tempi sono stati rispettati. Da qui in avanti si potrà giocare con una programmazione senza interferenze. Un vantaggio per il centro, ma anche per i singoligiocatori, che si avvicinano sempre più a questa disciplina, che ha fatto passi da gigante in tutta Italia, perché permette a persone di ogni età di fare sport e movimento, in un’atmosfera di amicizia e cordialità, senza nessuna ossessione agonistica, quindi una pratica sportiva ad ampio ventaglio per ciascuno. Il Padel si trova nella Zona degli Impianti sportivi dello Scalo, poco distante da Maurizi Arredamenti. Accanto c’è il PalaRossini, dove gioca l’Audax Montecosaro calcio a 5.

Ennio Ercoli