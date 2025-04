Copia della petizione, minoranza contro gli Ercoli

L’opposizione insorge contro la richiesta della società Cristallo, appartenente alla famiglia Ercoli, di ottenere dal Comune una copia della petizione firmata da 4.000 cittadini e depositata a Palazzo Sforza per fermare il progetto della Immobiliare di costruire un supermercato sulla collina di Costamartina, variante bocciata nel novembre del 2024 dal consiglio comunale. "Ancora una volta gli Ercoli perdono un’occasione per mettersi in sintonia col sentire della città e non solo con i propri interessi particolari". Francesco Micucci e Lidia Iezzi (Pd), Mirella Paglialunga (Per Civitanova), Letizia Murri (Ascoltiamo la città), Elisabetta Gorgini (Dipende da no) condannano il tentativo di acquisire la documentazione, consegnata dal Comune ma con i nomi dei firmatari oscurati in nome della privacy, motivo per cui la Cristallo ha fatto ricorso al Tar con l’obiettivo di ottenerla grazie a un eventuale pronunciamento positivo del tribunale, una iniziativa legale con cui avanzano anche richiesta di risarcimento danni verso i consiglieri che hanno dato voto contrario. "Civitanova – sottolineano gli esponenti della minoranza, che hanno contribuito al successo della petizione – ha mandato un messaggio chiaro e semplice a questa amministrazione e a quegli imprenditori che, pur legittimamente seguendo i propri interessi, non tengono conto del bene della città. Basta con l’espansione incondizionata ed incontrollata di cemento".

L’iniziativa della Cristallo per le opposizioni "più che di tutela legale, sa di ingerenza nei confronti di chi ha firmato o che vorrà firmare in futuro altre simili petizioni. È noto anche ai bambini che il valore di quelle firme, raccolte con tutti i crismi e tanto di documento di identità, è politico. I cittadini vogliono far sentire la loro voce a chi governa, ma poi sono i consiglieri che si prendono la responsabilità del voto". Anche chiedere l’annullamento della delibera bocciata e il risarcimento ai consiglieri che si sono opposti "sa di ingerenza inappropriata – dicono – più che di linea difensiva. Continueremo la battaglia a fianco di migliaia di cittadini contro questo attacco indiscriminato alla città, con varianti che vorrebbero sorgere come funghi. Anche per questo continueremo a sostenere la nuova raccolta firme contro le varianti del Polisportivo e della Stella Maris a salvaguardia del nostro territorio, che già ha raggiunto tanti consensi".

l. c.