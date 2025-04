Copiati i macchinari Panatta. Il tribunale ferma una ditta cinese

Copiavano e mettevano in commercio i macchinari da palestra identici a quelli dell’azienda Panatta, facendolo in particolare durante la fiera del fitness di Colonia, in Germania, tra il 10 e il 13 aprile scorsi. Ma le azioni illegali di una azienda cinese di Dezhou City, la CoolBuild Fitness Equipment, sono state scoperte dalla stessa azienda di Apiro, che si è rivolta al tribunale regionale locale con una richiesta di ingiunzione cautelare e l’istanza è stata accolta. Alla CoolBuild Fitness Equipment è stato ordinato di cessare immediatamente la commercializzazione e l’imitazione di attrezzature da palestra identiche alla linea "Freeweight Special" nella quale spiccano prodotti come la Super Vertical Leg Press, pena una sanzione fino a 250mila euro o, in alternativa, una pena detentiva da determinarsi per ciascuna violazione. Per l’occasione, a Colonia, CoolBuild si era presentata per sponsorizzare la linea "Freeweight HP", che risultava evidentemente contraffatta.

Una volta arrivata la decisione del tribunale, il marchio cinese ha rilasciato una formale dichiarazione, con clausola penale, impegnandosi a cessare immediatamente tale produzione.

"Siamo molto soddisfatti di questa sentenza – sono le parole di Rudy Panatta (nella foto) –. Finalmente vengono riconosciuti i diritti di chi, come noi, da sempre investe in innovazione. Il nostro è un brand storico del settore, pioniere nella progettazione di macchinari per il bodybuilding e il fitness, molti dei quali unici al mondo". E ancora: "Difendere i nostri progetti dalle imitazioni è una responsabilità verso la nostra storia, i nostri collaboratori e i nostri clienti. Questa sentenza protegge chi crea e punisce chi copia – conclude –. Chiediamo però un impegno più concreto anche da parte degli organi di controllo e degli enti fieristici, che devono tutelare chi genera valore, lavoro e sviluppo investendo capitali importanti".