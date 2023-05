Coppa del Mondo di pattinaggio In arrivo 200 atleti da 12 nazioni

Tutto pronto per la "Conero – Hero Battle Cup 2023", e cioè la tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle che, da giovedì a domenica, animerà il centro di Porto Recanati. A partecipare ben duecento atleti provenienti da 12 nazioni, tra cui la marchigiana Viola Luciani, 13 anni, che è la più giovane italiana campionessa del mondo. Ma ci saranno pure la rumena Alexandra Muntean e le polacche Justyna Teczar e Aleksandra Lisiecka rispettivamente seconda, terza e quarta nella finale mondiale. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva Conero Roller, sotto l’egida di Fisr e Word Skate e con il patrocinio di Regione, Coni e Comune. Sono attese oltre 20mila persone tra largo Porto Giulio e piazza Brancondi, dove saranno allestiti spazi per poter provare discipline come pattinaggio, skateboard, cross training, step conero e acquagym. In piazza ci saranno poi stand gastronomici e dj-set, a partire dalle 18. "Quest’anno abbiamo confermato il boom di iscrizioni, alcune arrivate perfino dall’Iran e India – afferma Alessandro Cola, organizzatore e presidente della Conero Roller –. Giovedì sarà il turno delle finali di coppia e slide, mentre venerdì si conosceranno i vincitori, junior e senior, delle specialità Jump e Speed. Sabato riflettori puntati sulla Classic e domenica sull’attesissimo podio della specialità Battle".