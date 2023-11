’Coppa del Presidente’, grande show dei migliori bocciatori d’Italia

Il portacolori della Bocciofila Giorgione Trevillese, Giuseppe D’Alterio, ha vinto la 5ª edizione della gara nazionale ’Coppa del Presidente’ organizzata dall’Asd Bocce Porto Potenza con i migliori giocatori della Serie A nazionale e appassionati da tutta la regione. Finalissima tra il campione del mondo in carica Gianluca Formicone della Vigasio Villafranca (Verona) e il trevigiano Giuseppe D’Alterio che ha avuto la meglio dopo un testa a testa. Bronzo all’atleta di casa Leonardo Stacchiotti della Bocciofila Montesanto e quarta piazza per il teramano Marco Di Nicola della Bocciofila Mosciano. Premio speciale a Luigi Gratti, già presidente della bocciofila Delfino di Porto Potenza, che per i suoi 100 anni ha ricevuto dal presidente Mario Ferraresi una targa "alla carriera".