Coppa Italia, derby alla Maceratese. La Recanatese si arrende al Tubaldi

RECANATESE (4-2-3-1): Zagaglia; Giusti, Cocino, Bellusci , Mordini (43’Magini) ; Paoltroni (15’st Carano), Domizi; Re (15’st Ciccanti), D’Angelo, Di Francesco (15’st Pesaresi); Pierfederici All.Savini A disp. Mezzelani, Bruzzechesse, Vessella, Marrale, Morichetta

MACERATESE (4-2-3-1): Gagliardini; Ciattaglia (28’st Papa), Lucero, Mastrippolito, Pazzaglia (28’st Perini); Ambrogi, De Angelis; Marras (36’st Cirulli), Ruani (1’st Sabattini), Neglia (28’st Vanzan); Osorio All.Possanzini A disp. Cusin, Marchegiani, Kone, Marsili

Arbitro: Ferroni di Fermo

Reti: 5’pt Osorio, 12’Mastrippolito, 22’Giusti, 44’Marras, 3’st Sabattini. Note: Spettatori circa mille (almeno 600 ospiti). Recupero 1’+4’. Angoli 4-4. Ammoniti Ruani, Re, Cocino

Quasi in scioltezza e con pieno merito la Maceratese sbanca Recanati in un derby che, sostanzialmente, non ha avuto storia. Dalla cintola in su i biancorossi hanno largamente convinto mostrando eccellenti potenzialità e da rivedere, magari, soltanto un pizzico di concretezza in più ma davvero è come cercare il pelo nell’uovo. Suonano tutti gli allarmi rossi possibili invece tra i leopardiani che in difesa hanno offerto una prestazione imbarazzante. Non è che sia andata molto meglio, intendiamoci, negli altri reparti ma se non si interviene subito ed in maniera radicale saranno grandi dolori. Troppo brutta per essere vera? Forse sarà anche stata una serata storta ma i rinforzi più che urgenti sono improrogabili.

Per chi apprezza lo spettacolo e le emozioni il primo tempo è stata una pacchia. Passa subito la Maceratese con un bell’assist di testa di Ruani che smarca Osorio, "chirurgico" nel trovare il diagonale vincente. Le squadre ci danno dentro di brutto: Pierfederici batte una punizione a sorpresa, con il nulla-osta arbitrale, D’Angelo serve Re il cui tiro insidioso trova pronto Gagliardini. Arriva invece il raddoppio: su un corner svetta sul secondo palo Lucero, dorme sogni beati la difesa locale e Mastrippolito ha tutto il tempo per controllare e realizzare. A rinvigorire i giallorossi arriva lo splendido gol di Giusti: lungo lancio di Paoltroni per Re, il difensore giunge di gran carriera e scarica un tiro spettacolare ed imprendibile. Il match è vibrante: tiro a giro di D’Angelo che lambisce il palo. Poco dopo Osorio duella con Bellusci, vicino a lui Ruani trova una sventola che colpisce il montante. Non c’è un attimo di tregua: Di Francesco soffia il pallone a Marras, con più di un dubbio ma grazia il portiere con una conclusione debole e centrale. 38’ traversone di Neglia, Ciattaglia è totalmente incustodito ma non conclude. Prima dell’intervallo il tris: Marras non viene contrastato ed allora pensa bene di scaricare un missile che si infila nel sette. Il refrain è sempre lo stesso: inizia la ripresa e sul nuovo corner, tutti immobili ed il tap-in vincente è del neo-entrato Sabattini che si toglie una bella soddisfazione.

Mugugni inevitabili in tribuna tra i tifosi di casa e nel frattempo Neglia sfiora la cinquina al termine dell’ennesima ripartenza. Savini, forse preso dallo sconforto, ne cambia tre ma anche mutando i suonatori la musica resta la stessa. I ritmi scendono: la Recanatese acquisisce una sterile ed inutile supremazia territoriale. Ci poteva forse stare un rigore nel finale ma la sostanza non cambia: la Rata festeggia ed è una bella iniezione di fiducia per il futuro, in casa giallorossa non è il tempo delle riflessioni ma di agire ed in fretta.

Andrea Verdolini