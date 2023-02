Coppari, Cgil: "Carenza gravissima di personale negli uffici dell’Inps"

Personale più che dimezzato negli uffici Inps a Civitanova, "una carenza gravissima" tuona Andrea Coppari della Fp Cgil, sindacato che denuncia "la situazione di criticità in cui versa l’agenzia di Civitanova e che si è creata negli ultimi anni per una drastica riduzione di personale dovuta ai numerosi pensionamenti in assenza di turn over". Dal 2017 falcidiato l’organico: delle 14 unità su cui poteva contare l’agenzia dell’Istituto nazionale di previdenza sociale ne restano, ad oggi, solo 6. "Questo – sottolinea Coppari – a fronte di un bacino di utenza che copre quasi centomila abitanti e di una mole di lavoro rimasta identica e, per alcune pratiche, addirittura aumentata nel post pandemia". La situazione si ripercuote poi sui cittadini e "sui tempi di erogazione – spiega Coppari (nella foto) – delle prestazioni e degli essenziali servizi all’utenza che l’agenzia garantisce, vedi pensioni, disoccupazioni, assegno unico, prestazioni a sostegno del reddito e altro. Oltre a comportare un grave aumento dei carichi di lavoro di un personale che prova a farsi carico di tutta l’attività". Il problema la Cgil l’ha più volte affrontato con i vari direttori dell’Inps di Macerata avvicendatisi negli ultimi anni "ma non ha trovato soluzioni soddisfacenti – lamenta Coppari – e nonostante l’impegno a garantire la maggiore sussidiarietà possibile nella lavorazione di alcune pratiche, la problematica è strutturale. Il mancato avvicendamento del personale ha infatti profondamente colpito tutto l’Inps provinciale. Dagli ultimi concorsi, di per sé insufficienti a coprire le drammatiche carenze degli organici, in provincia di Macerata sono arrivate solo le briciole". "Continuiamo a rivendicare – conclude Coppari – una massiccia e rapida campagna di assunzioni. L’attività dell’Inps ha un ruolo cruciale nell’erogazione di prestazioni imprescindibili per una popolazione sempre più in difficoltà e il nostro territorio, già provato da un’importante crisi economico e sociale, ha assoluta necessità di un adeguato funzionamento del sistema dei servizi pubblici".

Lorena Cellini