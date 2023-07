Coppia a bordo di moto d'epoca vittima di incidente stradale a Chiarino di Recanati

Erano circa le 9 di ieri mattina quando una coppia, a bordo di una moto d’epoca, in località campagna di Chiarino di Recanati, è stata vittima di un incidente stradale. La moto viaggiava in direzione della strada provinciale detta "dei Pali", che conduce a Porto Recanati. Subito dopo aver superato il punto di ristoro "Mille Voglie", la strada prosegue con una serie di saliscendi. Nel superare un dosso il conducente, forse a causa di una buca, ha perso il controllo del mezzo ed entrambi i passeggeri sono stati sbalzati violentemente a terra, dopo un volo di tre metri. Nell’incidente, per fortuna, non è stato coinvolto nessun altro mezzo. Ad avere la peggio è stata la donna, 57 anni, che viaggiava sul sedile posteriore tanto che i sanitari del 118 della Croce Rossa di Potenza Picena, che sono intervenuti sul posto, l’hanno trasportata in eliambulanza – atterrata in un campo ai bordi della strada – all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice giallo. Per l’uomo è stato, invece, disposto il ricovero all’ospedale di Civitanova Marche. Per i rilievi è intervenuta la pattuglia dei carabinieri di Recanati.

a. t.