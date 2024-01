Coppia compra una casa all’asta: la trova danneggiata e saccheggiata

Dopo aver comprato una casa all’asta, una coppia l’aveva trovata saccheggiata e danneggiata. Per questo ora il precedente proprietario, il civitanovese 64enne Tiziano Basso, è accusato di minaccia e appropriazione indebita. I coniugi avevano acquistato l’appartamento alla fine del 2019 dal tribunale, e ad aprile del 2020 era arrivata l’assegnazione. Ma a luglio del 2020 Basso avrebbe minacciato la donna: "Non so come e non so quando, ma te la farò pagare. Oltre che una minaccia, è anche una promessa". Con le restrizioni imposte dal Covid, e poi anche per le difficoltà di mandare via Basso, i coniugi erano riusciti a rimettere piede nell’appartamento solo a marzo del 2021.

E a quel punto lo avrebbero trovato depredato: sarebbero stati portati via una porzione del pavimento in legno del terrazzo, la cornice e il telecomando del camino, l’impianto di aria condizionata, quattro ante delle porte a vetro, 25 placche degli interruttori, i faretti nel controsoffitto, due plafoniere, la placca copritubi dell’acqua. Così la coppia aveva denunciato l’accaduto. Ieri mattina sulla vicenda si è tenuta l’udienza preliminare, in tribunale a Macerata. Accogliendo la richiesta del pubblico ministero Enrico Barbieri, il giudice Claudio Bonifazi ha rinviato a giudizio Basso per le accuse di appropriazione indebita e minaccia.

In aula l’imputato, difeso dall’avvocato Renato Coltorti ieri sostituito dalla collega Annamaria Recchi, potrà dare la sua versione sull’accaduto e dimostrare la sua innocenza. I coniugi sono parti civili con l’avvocato Calogero Talluto.