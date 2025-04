Coppia di 17enni in scooter urtata da un furgone. Entrambi portati al pronto soccorso in ambulanza

Due minorenni in sella a uno scooter sono stati tamponati da un furgoncino e per questo sono finiti all’ospedale di Civitanova. L’incidente è successo ieri a Porto Recanati. Verso le 16, un 17enne di Civitanova stava percorrendo con il suo scooter (con sopra anche una 17enne di Loreto) una strada di campagna a Scossicci. A un certo punto, per motivi in corso d’accertamento, lo scooter è stato urtato da un furgoncino con al volante un giovane sui 25 anni, a ridosso di un incrocio. Entrambi i minorenni sono caduti sull’asfalto. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa, quella medicalizzata da Recanati e l’eliambulanza Icaro, oltre alla polizia locale per i rilievi. Ma alla fine, visto che i 17enni si erano procurati solo qualche contusione, è stato annullato il volo a Torrette. Entrambi sono stati caricati in ambulanza e condotti al pronto soccorso di Civitanova: lui in codice verde, lei in codice giallo.