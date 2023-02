Coppia salvata in montagna

Intervento dei vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio di sabato, per soccorrere una coppia che aveva perso l’orientamento a causa dell’arrivo della nebbia. È successo a Sassotetto di Sarnano, in località Prati di Ragnolo. I due non riuscivano più a raggiungere il parcheggio dove si trovava la loro auto. Sono stati localizzati grazie al personale Tas (Topografia applicata al soccorso) presente in sala operativa e sono stati raggiunti dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino che li ha riaccompagnati al posteggio.