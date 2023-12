Coppie gay, post choc del consigliere di Fratelli d’Italia. “Saranno benedette come gli animali alla festa di Sant’Antonio”

Recanati (Macerata), 22 dicembre 2023 – “Hanno chiesto e ottenuto di essere benedetti… proprio come si fa per gli animali alla festa di Sant’Antonio Abate”. Il post choc porta la firma di Pierluca Trucchia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Recanati. Il riferimento è all’apertura di Papa Francesco nei confronti delle coppie gay, per le quali è prevista la possibilità di essere benedette. Le parole du Trucchia sono subito state rimosse dai social, ma non sono passate inosservate alla lista Recanati Insieme, che ha puntato il dito contro il consigliere d’opposizione.

"Questa volta – si legge in una nota del gruppo – è probabile che al consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pierluca Trucchia sia scivolata la mano sulla tastiera. Forse ignaro della profondità dottrinale delle questioni sollevate, cosa fa? Pubblica sui social un post irriverente, paragonando la benedizione delle coppie omosessuali a quella degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. Una similitudine semplicemente disgustosa, ma non nuova nella destra italiana e in Fratelli d’Italia”.

In un paese a democrazia matura (pensiamo agli Stati Uniti, o al Regno Unito), dopo una simile gaffe il consigliere comunale Pierluca Trucchia si sarebbe già dimesso: lo invitiamo caldamente a farlo, per provare almeno a recuperare un po’ di dignità, come ha già opportunamente sollecitato in assemblea la nostra consigliera Roberta Sforza. E gli chiediamo, estendendo la domanda a tutta la cittadinanza, come possa solo pensare, dopo aver palesato una tale superficialità e aver deriso valori costituzionalmente riconosciuti, di candidarsi ad amministrare Recanati. Se queste sono le basi per la Recanati che verrà, come scrive il 2 ottobre 2022, ufficializzando il suo passaggio dalla Lega a Fratelli d’Italia, c’è da essere un pochino preoccupati”