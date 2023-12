Coppie omosessuali. Il consigliere di FdI:: "Saranno benedette come gli animali"

"Hanno chiesto ed ottenuto di essere benedetti... proprio come si fa per gli animali alla festa di Sant’Antonio Abate". La frase porta la firma del recanatese Pierluca Trucchia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ed è stata postata sul suo profilo Facebook nei giorni scorsi per poi essere rimossa subito dopo. Il riferimento è all’apertura della Chiesa – decisa da Papa Francesco – ad impartire la benedizione anche alle coppie gay. Trucchia giunge a dare a questo atto un significato pari a quello impartito nella festa di Sant’Antonio Abate agli animali. "Una battuta disgustosa" la definisce senza mezzi termini la lista di maggioranza "Recanati Insieme", a cui fa seguire la richiesta delle dimissioni del consigliere che, consapevole di aver scatenato un putiferio e convinto che la sua frase sia stata esageratamente equivocata per ragioni politiche, ha immediatamente rimosso il post incriminato.

"Niente di offensivo nei confronti delle coppie gay, ci mancherebbe", chiarisce ora Trucchia. "Volevo solo rimarcare, come ha fatto poi anche lo stesso Papa, che nell’atto della benedizione non c’è nulla di sacramentale, cioè non serve a legittimare l’unione di essere umani dello stesso sesso, che per la Chiesa resta non accettabile. Come avviene in altre occasioni, la festa degli animali o del raccolto o nel periodo Pasquale la benedizione della casa, il gesto ha, naturalmente, un significato rituale a cui non si dà alcuna legittimazione morale. Il resto è solo una forzatura speculativa alla quale io non intendo affatto replicare". Trucchia ha avuto anche modo di chiarire il suo pensiero in consiglio comunale arrivando anche a chiedere scusa a chi possa essersi sentito offeso per quelle parole.

Ma la lista civica recanatese insiste, chiedendo al consigliere di dimettersi dalla sua carica "dopo una simile gaffe: lo invitiamo caldamente a farlo, per provare almeno a recuperare un po’ di dignità, come ha già opportunamente sollecitato in assemblea la nostra consigliera Roberta Sforza". "Questa volta – si legge nella nota del gruppo – è probabile che al consigliere comunale di Fratelli d’Italia sia scivolata la mano sulla tastiera. Forse ignaro della profondità dottrinale delle questioni sollevate, cosa fa? Pubblica sui social un post irriverente, paragonando la benedizione delle coppie omosessuali a quella degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. Una similitudine semplicemente disgustosa, ma non nuova nella destra italiana e in Fratelli d’Italia".

E ancora "gli chiediamo, estendendo la domanda a tutta la cittadinanza, come possa solo pensare, dopo aver palesato una tale superficialità e aver deriso valori costituzionalmente riconosciuti, di candidarsi ad amministrare Recanati". Ma Trucchia è chiaro: "Io da consigliere non mi dimetto per le ragioni che ho spiegato: ho solo da rimproverarmi di aver espresso un concetto in maniera troppo sbrigativa e nella forma sbagliata, ma non ho certamente leso la dignità di nessuno né, tantomeno, ho fatto del male a nessuno. Invito tutti a trascorrere serenamente il Natale".