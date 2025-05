Coraggio e senso del dovere. Polizia locale, 96 encomi agli agenti. Punto di riferimento sul territorio

Il giorno dell’orgoglio della polizia locale, tra encomi agli agenti e premi alle scuole, celebrato a Civitanova, in concomitanza con la Giornata della Legalità, che ricorda la strage di Capaci del 1992. In apertura la deposizione di una corona al monumento Piermanni, in onore dei caduti per la legalità, poi è stato il teatro Rossini ad ospitare il cerimoniale della terza edizione della Giornata Regionale della polizia locale, davanti a una platea animata dalle scuole. I valori della legalità e del rispetto verso le istituzioni sono stati infatti espressi dagli scolari delle elementari e dagli studenti delle medie partecipanti al concorso ‘L’agente di polizia che vorrei accanto’, rivolto alle classi delle primarie e secondarie di primo grado.

Premiati i vincitori: per le primarie l’Istituto Comprensivo Sant’Angelo in Vado, secondo classificato il Galileo Ferraris di Falconara e terzo il Posatora Piano Archi di Ancona; per le secondarie di primo grado, ex aequo tra l’Istituto Comprensivo Nicola Badaloni di Recanati e il Da Vinci-Ungaretti di Fermo. Le classi vincitrici hanno avuto anche la possibilità di vivere un’esperienza diretta nel Comando della polizia locale di Civitanova. Nel corso della mattinata 96 gli encomi conferiti ad agenti di polizia locale di 15 Comuni, protagonisti in azioni di particolare valore: chi ha salvato una vita e chi ha smascherato una truffa ai danni di un anziano riuscendo a recuperare il denaro sottratto, chi ha prestato soccorso a persone in difficoltà e chi ha fatto chiudere una parrucchieria o una carrozzeria abusive.

Storie celebrate davanti a tante presenze istituzionali: il prefetto di Macerata Isabella Fusiello, il procuratore capo di Macerata Giovanni Fabrizio Narbone, il questore Giampaolo Patruno, il vicepresidente della Regione Filippo Saltamartini, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, il vice presidente della Provincia di Macerata Luca Buldorini, il comandante della Polizia Locale di Civitanova Cristian Lupidi e Feliciana Capretta, per l’Ufficio Scolastico Regionale, che con la Regione ha collaborato alla organizzazione del concorso per le scuole.

Il procuratore capo Narbone ha sottolineato "la crescita della polizia locale, per noi sempre più punto di riferimento per le competenze investigative e informatiche". Fusiello invece ha definito gli agenti della municipale "presidio di sicurezza, e significativa la loro collaborazione con le forze dell’ordine". L’assessore Saltamartini ha ricordato "il ruolo tutt’altro che marginale della polizia locale, un corpo che svolge funzioni molto importanti. Nella nostra regione abbiamo effettuato investimenti molto importanti per rafforzarne l’operato, potenziando le strumentazioni per rafforzare la sicurezza dei territori, prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità e devianza".

In tutti gli interventi delle autorità è stato sottolineato il valore della legalità incarnato dall’anniversario della strage di Capaci e dal sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta morti nell’attentato, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.