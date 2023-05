Corali in concerto, la rassegna dei Sibillini all’Orto dei pensatori

Si terrà sabato, alle 18.30 all’Orto dei pensatori, la 38esima Rassegna dei Sibillini alla quale parteciperà, oltre al Coro Sibilla, la Coral di Lucinis di Lucinico (Gorizia). Verranno eseguiti brani a cappella della tradizione popolare e di montagna. È prevista la partecipazione di autorità politiche, religiose, associazione Alpini e Cai. La Coral di Lucinis è un complesso corale sorto a Lucinico nel 1976 e attualmente diretto dal maestro Matteo Donda. Nella sua esperienza ultra quarantennale, la corale si è esibita in numerosi concerti e rassegne in Italia e all’estero. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nell’aula magna adiacente. Ingresso libero.