Corde e musica: inizia l’allestimento di uno spettacolo di Civitanova Danza

Il teatro Annibal Caro di Civitanova ospiterà in questi giorni la Compagnia ’Parini Secondo’ per la creazione di "Do around the world", realizzata nell’ambito del programma del Centro di residenza regionale Ram – Residenze Artistiche Marchigiane. Si tratta di un progetto di Amat, Azienda Teatri di Civitanova, con Inteatro, e sostenuto da ministero della Cultura e Regione. Lo spettacolo definitivo andrà in scena nella prossima edizione del festival ’Civitanova Danza’, che nel mese di luglio festeggerà l’importante traguardo della trentesima edizione. La ’Parini Secondo’ si riavvicina al mondo del gioco, affascinato dal salto della corda sia come pratica atletica che come elemento ritmico. "Consideriamo le parole di Kyra ‘nel salto della corda, musica e atletismo vanno mano nella mano’ come un punto di partenza per riavvicinare il corpo alle pratiche musicali – scrive la compagnia nelle note al lavoro -, partendo dai ritmi tipici dei giochi della nostra infanzia per costruire una partitura coreografica per due saltatori e un musicista in cui corpo e corda sono un’unica tecnologia sonora. Insieme alle tecniche di salto, vengono evocate filastrocche, pratiche ludiche infantili e femminili che guidano ancora oggi il nostro ascolto quotidiano. Il nostro interesse per il salto della corda parte da questa potente unione tra l’atleta e il bambino, due figure eroiche, che condividono uno stretto rapporto con la morte". Lo spettacolo in allestimento all’Annibal Caro è una produzione Perypezye Urbane, in collaborazione con parsec Bologna, Orobie Residenze Artistiche (Sondrio).