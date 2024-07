Cordoglio nel mondo dello sport. Addio a Luciano Mengani

A pochi giorni dalla serata in piazza dedicata agli sportivi settempedani, durante la quale è stato premiato anche il giovane Edoardo Mengani, calciatore ex di Tolentino, Cerignola, Campobasso e L’Aquila, la famiglia Mengani è stata colpita da un doloroso lutto. È morto infatti a San Severino, all’età di 76 anni, Luciano Mengani (nella foto), per lungo tempo stimato dirigente della Settempeda, accompagnatore delle squadre in cui militavano i figli Christian e Simone, che sono poi diventati colonne della formazione biancorossa e hanno avuto una buona carriera calcistica. Luciano, in particolare, era un esperto di segretaria e contabilità. Lascia, oltre ai figli, la moglie Adriana, le nuore Enrica e Michela, i nipoti Edoardo (divenuto professionista con il Cerignola in serie C), Nicola, Enrico e Anita. Il funerale sarà celebrato oggi alle 10 nella basilica di San Lorenzo in Doliolo, partendo dalla sala del commiato "Il tempio degli angeli".

m. g.