Cordoglio nella marineria, morto Umberto Lepretti

Muore in auto, colto da un infarto, e a trovarlo sono state le due figlie. Dramma in porto ieri pomeriggio dove, all’interno della sua Lancia parcheggiata a ridosso dell’area di accesso al molo, è deceduto Umberto Lepretti. Aveva 66 anni, abitava in piazza Cecchetti ed era molto conosciuto nel mondo della marineria, comproprietario con i fratelli della vongolara Gambattista e del peschereccio Mandingo. Era pensionato da qualche tempo, ma la pesca era la sua vita e continuava a dare una mano a bordo. Fino alla mezzanotte di giovedì era sulla banchina, insieme con i vongolari come lui del compartimento dorico, a valutare l’opportunità di uscire in mare, poi scartata viste le previsioni meteo. Ieri mattina ha svolto la sue solite commissioni, poi si è recato al porto. Quando la famiglia non lo ha visto rientrare ha cominciato a cercarlo presso gli amici e al cellulare, senza avere risposta. Nel pomeriggio la tragica scoperta delle figlie. Sul posto è intervenuto il personale della Capitaneria di porto. Avvertita anche la procura, che ha rilasciato il nulla osta per rimuovere la salma, che ora si trova nella casa funeraria Terra e Cielo dell’agenzia Asof. Il funerale sarà celebrato domani alle 12 nella chiesa di Cristo Re. Lascia la moglie Rosita Gasparroni, le figlie Angela e Nicoletta, i nipoti, i fratelli Mariano, Antonio e Domenico.