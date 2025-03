Cordoglio nell’Arma per il maresciallo Mariani

Arma in lutto per il maresciallo Angelo Mariani, ex comandante del Nucleo radiomobile di Civitanova. A 74 anni, Mariani è morto l’altro ieri e oggi alle 15.30, a San Gabriele, sarà celebrato il funerale. Dal 1977 al 1987 aveva prestato servizio al Nucleo radiomobile di Civitanova, poi aveva comandato la stazione di San Costanzo, e dal 1991 al 1998 aveva diretto il radiomobile a Civitanova. Lascia la moglie Gabriella, il figlio Riccardo, parte della squadra operativa dell’Associazione nazionale carabinieri, la nuora e i nipoti. La salma è nella casa funeraria Terra e cielo.