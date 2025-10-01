Cordoglio per Arnaldo Marcelletti: era il decano dei farmacisti

Tolentino (Macerata) 1 ottobre 2025 – Cordoglio per il dottor Arnaldo Marcelletti, il decano dei farmacisti. Lo scorso 10 giugno aveva compiuto 103 anni. È morto questa mattina lasciando i figli Alberto e Aldo, i nipoti Ambrogio, Amedeo e Arturo e i quattro pronipoti. La camera ardente sarà allestita alla sala del commiato Terracoeli dalle 16 di oggi pomeriggio. Domani il funerale, alle 16.30, nella basilica di San Nicola. Una vita da farmacista, quella di Arnaldo Marcelletti. Speziale dal lontano 1945: ottant’anni dedicati alla sua professione, tutti trascorsi tra le mura della farmacia di via Roma, a Tolentino. Un grande sapere tramandato ai figli Alberto e Aldo, che per i suoi 103 anni avevano voluto dedicargli un libro fotografico con gli scatti del maestro di fama mondiale Maurizio Galimberti. Il titolo era «Una persone speciale», come lo aveva definito in un tema di quinta elementare la nipote Angela Marcelletti, oggi dottoressa all’ospedale di Foligno. Gli altri tre nipoti, Ambrogio, Amedeo e Arturo, sono farmacisti e lavorano nelle due farmacie di famiglia, in via Roma e in viale Brodolini. Fino all’ultimo, l’ultracentenario si è recato a lavoro, un paio d’ore al mattino e un paio al pomeriggio, per sistemare e timbrare le ricette, selezionare i farmaci e soprattutto preparare creme e unguenti, nonché le famose cartine per ciambelle, piccola ma geniale invenzione di suo padre Arturo, farmacista titolare a Tolentino dalla fine della guerra mondiale. Negli anni Arnaldo Marcelletti aveva ricoperto varie cariche nell’Ordine professionale dei farmacisti; era stato anche consigliere provinciale della Federazione, nonché corrispondente dei quotidiani “Il Tempo” di Roma e della “Voce Adriatica”. Si era distinto negli ambiti più svariati ricoprendo la carica di segretario del Gruppo goliardico Saverio Bezzi, del Gruppo filodrammatico presieduto da Luigi Mari, del Circolo filatelico e numismatico e dello Sci club Tolentino. Instancabile collezionista, aveva rivolto la sua attenzione a francobolli, cartoline d’epoca della città e albarelli da farmacia, i vasetti per conservare medicinali e spezie. Perse la moglie, la maestra Wilna Ferranti, nel 2016, dopo 62 anni di matrimonio. Nel giugno 2022 il Comune gli aveva conferito un attestato di benemerenza per l’attività professionale e culturale svolta per oltre 75 anni. Nello stesso anno, al compimento del secolo di vita, era stato nominato “Cittadino dell’anno”. Tantissimi, in queste ore, i messaggi di affetto alla famiglia.