Cordoglio per Giulietta Musi

Si è spenta l’altro ieri, a 62 anni, Giulietta Musi, moglie del maresciallo dei carabinieri in pensione Francesco Cavallo. Oltre al coniuge la donna, molto conosciuta e benvoluta, lascia i due figli Saverio e Alessandro. Giulietta Musi era arrivata a Montecosaro con il maresciallo Cavallo, che per anni ha prestato servizio in zona e ha concluso la sua carriera militare al Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Civitanova. Oggi è socio dell’Associazione nazionale carabinieri della sezione di Montecosaro. Lui stesso ha dato la notizia attraverso i social, ricordando la moglie con queste parole: "Ricorderò sempre il tuo sorriso, la tua gentilezza e il tuo spirito indomabile".

Questa mattina, alle 10, l’addio nella chiesa della Annunziata, a Montecosaro. All’ex maresciallo sono pervenute le attestazioni di vicinanza e cordoglio da tutte le sezioni Anc della provincia.