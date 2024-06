Cordoglio per il fondatore dell’autoscuola

A 87 anni, ieri mattina si è spento Gildo Lanciani. Il suo nome è legato alla dinastia della storica autoscuola che ha dato la patente a generazioni di civitanovesi e a migliaia di automobilisti in provincia. Un’attività sulla piazza da ottanta anni non solo sulla costa ma anche a Macerata, sua città di origine. Era il 1939 quando Luigi Lanciani, il fondatore, ottenne dal ministero l’abilitazione all’attività di istruttore di guida per conducenti di autoveicoli. Da lì l’espansione con nuove sedi e con l’attività passata poi ai figli Oddone e Gildo e oggi alla terza generazione dei Lanciani. Gildo è stato anche un maestro per tanti collaboratori, che poi hanno aperto agenzie proprie. Un uomo conosciutissimo a Civitanova e in provincia, pure per il savoir faire e la simpatia. Lascia i figli Paolo, Enrico e Cristiano. La salma è nella casa funeraria Terra e Cielo di via Cecchetti. Il funerale domani alle 10 a San Marone, la tumulazione a Civitanova Alta.