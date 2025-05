Cordoglio per Mezzasoma: "Impegnato per la comunità"

Potenza Picena in lutto per la scomparsa di Stefano Mezzasoma, da lungo tempo impegnato nella politica locale ed ex capogruppo dei 5 Stelle, partito con il quale si era candidato a sindaco nel 2019. Aveva 74 anni e si è spento nella notte tra mercoledì e ieri all’hospice di Macerata, a causa di un brutto male contro il quale stava combattendo negli ultimi mesi.

Originario di Porto Potenza, per tutta la vita aveva lavorato come agente di commercio prima per il settore edile e poi per quello calzaturiero, viaggiando spesso in tutta Italia e persino in Africa. Ma soprattutto Mezzasoma si è fatto conoscere per la sua militanza politica. Da giovane si iscrisse alla Democrazia cristiana, per poi ricoprire il ruolo di segretario cittadino del Partito popolare italiano e poi con la Margherita, schierata con il centrosinistra. Negli anni 2000 fu tra i primi iscritti alla sezione locale del Pd, con il quale ricoprì diversi incarichi all’interno del direttivo. Successivamente passò al Movimento 5 Stelle e si candidò a sindaco nel 2019, senza però avere il successo sperato. Così, fino al 2024 ha fatto parte del consiglio comunale come capogruppo dei pentastellati. Infine, alle elezioni comunali del 2024 si mise in lista con la civica Comunità Ecologia e Progresso, a sostegno della candidatura a sindaco di Mario Morgoni.

Mezzasoma era pronto in ogni momento a confrontarsi con i cittadini e a segnalare i problemi presenti in città. E adesso sono tanti quelli che piangono la sua scomparsa. "Stefano era una persona buona con cui si discuteva anche con forza – dice Richard Dernowski, portavoce di Comunità Ecologia e Progresso –, ma sempre nella consapevolezza che dietro c’era un cuore grande e una mente libera. Cercava soluzioni, non scontri. E soprattutto, c’era". "Il suo grande amore per questo territorio ne ha ispirato l’incessante e generosa azione politica – è il ricordo del Pd potentino –, caratterizzata da battaglie leali e generose nell’interesse dei cittadini". Cordoglio è stato espresso dal Movimento 5 Stelle Marche: "Siamo colpiti da un profondo dolore per la scomparsa di Stefano. Una persona che lottava strenuamente per le sue idee. È stato un amico leale, schietto, che non ha mai risparmiato le energie per il bene della comunità". Anche l’amministrazione comunale potentina ha voluto salutarlo ricordando "l’appassionato contributo dato alla nostra comunità".

Mezzasoma lascia la moglie Anna e i figli Michele e Angelica. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 16, nella chiesa Corpus Christi a Potenza Picena.

Giorgio Giannaccini