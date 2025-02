Cordoglio per Purifico, è stato l’anima dello scoutismo

È stato celebrato ieri nella chiesa Corpus Christi il funerale di Raffaele Purifico, storico capo scout e volontario nella parrocchia di Porto Potenza. Aveva 86 anni e il suo cuore ha cessato di battere all’ospedale di Fermo, dove era stato ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Originario di Perugia, si era trasferita in città negli anni Sessanta dopo essere stato assunto come impiegato all’Istituto Santo Stefano. A lui si deve la grande crescita del gruppo scout cittadino, di cui era stato a lungo il responsabile. Inoltre era un punto di riferimento in parrocchia, grazie al suo essere scrupoloso e preciso in ogni cosa che faceva. E fu sempre lui a proporre tanti anni fa di intitolare il belvedere sul mare a Robert Baden-Powell, ossia il fondatore del movimento scout nel mondo.

Anche il sindaco Noemi Tartabini ha espresso il suo cordoglio: "La città perde un concittadino che ha rivestito un ruolo centrale nel nostro scoutismo. Era un’anima preziosa che ha trasmesso ai tantissimi giovani incontrati lungo il suo percorso un bagaglio di valori importanti. Valori che resteranno con loro, con noi per sempre. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze".

L’uomo lascia i figli Roberto e Maurizio.