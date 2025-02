Cordoglio per Sandro Accattoli: "Lascia un vuoto incolmabile"

Ha suscitato profonda tristezza in città la morte di Sandro Accattoli, 59 anni compiuti a dicembre, deceduto ieri all’ospedale di Macerata a causa di una brutta malattia. Il funerale si svolgerà questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di sant’Agostino. La camera ardente è allestita nella casa funeraria Bamo di Recanati.

Accattoli, figlio di un ex vigile di Recanati e nella vita, sino a due anni fa, dipendente del corpo della polizia penitenziaria, era una figura di spicco nel panorama dell’atletica leggera marchigiana distinguendosi come atleta di talento e come esempio di dedizione per le nuove generazioni. "La sua passione per il mezzofondo – ricorda l’associazione sportiva Grottini team di cui faceva parte – lo ha reso un punto di riferimento per l’Atletica Recanati. La sua carriera da atleta è stata contrassegnata da numerosi successi, ma ciò che lo rendeva veramente speciale era il forte impegno nel promuovere la passione per questa disciplina sportiva fra i giovani".

"Sandro c’era sempre, la sua era una disponibilità sincera, volta ad aiutare sempre il prossimo – commenta commosso Paolo Bravi dell’associazione –. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità sportiva locale e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di dolore, ci uniamo al cordoglio della famiglia, degli amici e di tutta la comunità sportiva, ricordando con affetto e gratitudine l’eredità che Sandro Accattoli ci ha lasciato. Ciao Sandro da tutta la Grottini Team Recanati". Sandro Accattoli lascia la moglie Noemi e i figli Daniele, Veronica e Lorenzo.

Antonio Tubaldi