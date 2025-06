Cordoglio per Schiavoni:: "Era l’amico che ti aiuta nelle difficoltà"

Civitanova in lutto per Vincenzo Schiavoni, volto amato e stimato della città morto prematuramente a 67 anni a causa di una grave malattia, diagnosticata solo pochi mesi fa. Il funerale si è svolto domenica a San Marone, celebrato da don Alvaro Forcellini, parroco legato al santuario per oltre vent’anni e grande amico di Vincenzo. Schiavoni era conosciuto da tutti per il suo modo diretto e generoso di stare accanto alle persone, sempre pronto ad aiutare senza mai tirarsi indietro. Era una persona allegra, solare, capace di portare il sorriso anche nei momenti difficili. La famiglia desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutto lo staff dei reparti di oncologia, medicina e chirurgia dell’ospedale di Civitanova per l’assistenza attenta e premurosa garantita fino all’ultimo, e alle dottoresse Sara Bartola, Laura Ombrosi, Maria Luisa Minnucci e Andreea Savin, professioniste esemplari, che gli sono state accanto con umanità. Prima del funerale, la dottoressa Bartola ha voluto affidare alla memoria un pensiero personale: "Vincenzo rappresenta l’amico che ti aiuta quando rimani in panne in mezzo alla strada con la moto. L’amico che bada alla tua casa quando hai gli operai e sei al lavoro. L’amico affidabile, che sai che c’è sempre e che si fa in quattro per te. Ho provato a esserci per come ho potuto. Rimane tanta tristezza. E la riconoscenza al destino di aver avuto accanto una bella persona come lui". Per la prima volta, dopo tanti anni, mancherà nella piscina di Casablanca quella bella persona che ha insegnato a nuotare a tanti bambini.