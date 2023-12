Corner allestito dai ragazzi dei Centri socio riabilitativi

Le festività natalizie sono anche un’occasione per incontrarsi e conoscersi e, perché no, per instaurare nuove amicizie. Con questo spirito i tre Centri socio educativi riabilitativi dell’Ambito XX (La Cittadella, Il Girasole e La Serra), allestiranno nel centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova un corner dove famiglie e ragazzi ospiti dei Centri stessi si presenteranno. Sarà anche il modo per mostrare l’oggettistica di Natale realizzata come dono solidale, frutto dei laboratori di manualità che i ragazzi portano avanti nel corso dell’anno e che rappresenta per loro un importante momento di crescita. Il corner è reso possibile grazie alla sensibilità della direzione del centro commerciale Cuore Adriatico, che ha subito aperto le porte con convinzione a questa realtà del terzo settore. Famiglie e ragazzi accoglieranno i visitatori da oggi al 20 dicembre 2023, seguendo l’orario del centro commerciale stesso.