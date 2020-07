Macerata, 21 luglio 2020 - Da gennaio fino al 30 giugno scorso sono state 264 (192 donne e 72 uomini) le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 presentate all’Inail di Macerata, due delle quali con esito mortale. La maggior parte ha riguardato persone d’età compresa tra i 50 e i 64 anni (128), seguite da quelle tra 35 e 49 anni (78), da 18 a 34 anni (51), e oltre i 64 anni (7). Quelle del Maceratese rappresentano il 18,8% del totale delle denunce presentate nelle Marche, in tutto 1.405: 557 in provincia di Pesaro (39,6%), 424 in provincia di Ancona (30,2%), 125 in provincia di Fermo (8,9%) e 35 in provincia di Ascoli (2,5%). Toccherà poi all’Inail stabilire eventuali risarcimenti, indennizzi o certificazioni di invalidità (temporanee o permanenti).



La stragrande maggioranza delle infezioni denunciate riguarda le donne (999 contro 406 uomini), e si concentra nel settore della sanità e dell’assistenza sociale, che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche, policlinici universitari, residenze per anziani e disabili. In particolare, le categorie più coinvolte sono i tecnici della salute (il 43,3% del totale), quasi il 90% dei quali sono infermieri, poi operatori socio-sanitari (il 26,9%) e medici (l’11,9%). Seguono gli operatori socio-assistenziali (2,4%) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliari, portantini e barellieri, 2,4%). Si aggiunga un 1,9% di impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali, preposti alla sanità e un 1,4% di personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli. Il rimanente 9,8% riguarda altre categorie.



«Purtroppo anche da noi è successo quello che è accaduto altrove. Nel senso che, specie nella primissima fase dell’epidemia, di fronte ad un evento sconosciuto, si è fatta un po’ di fatica a capire come attrezzarsi per fronteggiarlo", sottolinea Sandro Di Tuccio, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Fnopi) della provincia di Macerata. "Inizialmente, a marzo, era più alto il rischio di contagiarsi. Potevi imbatterti, ad esempio, in un paziente con polmonite con tampone negativo che, però, diventata magari positivo due giorni dopo. Dopo un primo, comprensibile, momento di difficoltà, però, siamo riusciti a fare tutto il necessario per operare in sicurezza e i contagi sono diventati sempre più rari. Fortunatamente non abbiamo avuto decessi tra gli infermieri".

Naturalmente, ha anche pesato la tempistica con la quale sono stati erogati i dispositivi di protezione individuale. "Come Federazione – aggiunge Di Tuccio –, abbiamo inteso dare una mano, emanando un bando di solidarietà, che si chiama "Io sto con gli infermieri". Questo prevede l’assegnazione di un indennizzo, proporzionato al danno subito, per gli infermieri colpiti dal Covid-19. Abbiamo già ricevuto le prime domande".



«Insieme all’Ordine dei medici e alle Pubbliche assistenze – conclude Di Tuccio –, grazie alla collaborazione degli studenti dell’Università di Camerino, abbiamo promosso un altro fondo, "Eroi in prima linea", per donare strumenti sanitari all’Area Vasta 3. Per quanto ci riguarda, la nostra quota di 3.500 euro sarà utilizzata, in particolare, per l’acquisto di saturimetri e altri strumenti per l’emergenza-urgenza".