Macerata, 22 luglio 2020 - "I dati dell’Inail, purtroppo, confermano le nostre preoccupazioni: ci vuole più attenzione alla sicurezza. Già prima, ma soprattutto durante il contagio, abbiamo chiesto una tutela maggiore degli operatori che si trovavano e si trovano in prima linea, vale a dire infermieri, operatori socio sanitari e medici, a partire dagli ospedali e, poi, in tutte le strutture sul territorio".

John Palmieri, segretario provinciale della Funzione Pubblica della Cgil, commenta così i dati diffusi dall’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro che segnalano in provincia di Macerata, da gennaio a fine giugno, 264 denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19.

Una questione certo non nuova per la Cgil di Macerata che con un video postato sul suo sito internet spiega come e perché, in certe situazioni, ammalarsi di coronavirus è un infortunio sul lavoro. E che è un diritto del lavoratore denunciarlo.

"L’esperienza insegna sempre qualcosa – prosegue Palmieri –. La recente pandemia non fa eccezione. Ancora una volta, è emerso con forza il ruolo decisivo della prevenzione. Ritengo che per questa, con riferimento al caso specifico ma anche ad ogni possibile evento futuro, possa svolgersi lungo alcune direttrici precise, da assumere come permanenti: tamponi e screening per il personale, assicurare adeguate scorte di dispositivi di protezione individuale, stabilire percorsi corretti e differenziati nell’accesso alle strutture e ai servizi, sanificazione continua di locali e strumenti di lavoro". Un obiettivo chiaro, ma nient’affatto scontato.

"L’epidemia dovrebbe indurre ad una riflessione anche le forze politiche, visto che nelle Marche in prevenzione si investe il 2,5% contro una media nazionale del 4%. Il Covid-19, il terremoto e tante altre catastrofi stanno lì a ricordarci il ruolo centrale dell’intervenire prima, di essere pronti, per quanto possibile, ad ogni situazione in modo da poterla affrontare con la massima efficacia, operando nella massima sicurezza. Purtroppo, dal 2010 ad oggi, c’è stata una contrazione degli addetti alla prevenzione. Credo sia necessario un ripensamento".