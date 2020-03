Treia (Macerata), 12 marzo 2020 - Dieci giorni complessivi di stop, fino a lunedì 23 marzo: chiude la Cucine Lube. È l’importante e drastica decisione presa da Fabio Giulianelli, amministratore unico dell’azienda di Treia, da anni leader assoluta nel settore (anche con i marchi Creo Kitchen, Borgo Antico Cucine e Faer Ambienti) e main sponsor dell’omonima squadra di pallavolo campione del mondo.

Un’azione forte per tutelare i dipendenti, oltre seicento più l’indotto, dal contagio scatenato dal Covid-19, che continua a diffondersi senza rallentamenti in tutto il Paese. In dettaglio, la misura adottata dalla Lube riguarda la produzione ma coinvolgerà anche i punti vendita del gruppo (oltre duecento), che sono sparsi in tutto il territorio nazionale.

"I politici dovrebbero essere più lungimiranti – ha affermato Fabio Giulianelli –, per prevenire certe situazioni e non intervenire soltanto a cose fatte. E allora, dopo diversi giorni molto stressanti per capire che cosa dovevamo fare, abbiamo detto basta con i tentennamenti. La decisione che ha preso l’azienda è naturalmente finalizzata a dare un segnale chiaro e forte anche dal punto di vista sociale. Fermarsi è l’unica cosa che si deve fare in questo difficile momento, bisogna mettere le persone e la salute davanti a tutto". "Certo, perderemo qualcosa – ha aggiunto Giulianelli –, ma quello che perderemo lo potremo recuperare nel prossimo futuro".