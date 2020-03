Macerata, 10 marzo 2020 - Sono saliti a due i contagi da coronavirus a Cingoli, entrambi subiti da donne. Dopo la signora di 59 anni tuttora degente, pure nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale "Carlo Urbani" di Jesi è stata trasferita ieri una donna di 89 anni. Le persone con lei conviventi sono state poste in quarantena. Le autorità municipali seguono costantemente l’evolversi della situazione. Il caso della cingolana ancora non rientra ufficialmente nel bollettino del Gores che per la nostra provincia ieri segnalava un numero stabile dei casi positivi (nove). Le persone in isolamento domiciliare sono 130 (tra cui 21 operatori sanitari), 114 delle quali asintomatiche e 16 sintomatiche.

A livello regionale, il numero dei decessi, purtroppo, è salito a 14, sette in più. I primi cinque sono un uomo di 87 anni, due uomini di 86, una donna di 80 anni e una di 73 anni, tutti e cinque ricoverati a Marche Nord. In serata è arrivata la notizia di altre due vittime pesaresi, ricoverate a Senigallia. Sulla base degli esiti della mattinata di ieri, il Gores ha registrato una crescita dei casi positivi, ancora una volta concentrati, per la maggior parte, nella provincia di Pesaro. Nelle Marche sono 323 (domenica erano 272) i tamponi risultati positivi al coronavirus, su un totale di 1.250 campioni effettuati.

I casi positivi in provincia di Pesaro sono 246, 63 quelli in provincia di Ancona, nove in quella di Macerata e tre in quella di Fermo. Tra i pazienti, 136 sono quelli ricoverati in reparti non intensivi, 8 dei quali a Camerino; 47 quelli ricoverati in terapia intensiva (rispetto ai 41 di domenica). Le persone in isolamento domiciliare in regione sono 1.553, 274 delle quali sono operatori sanitari. Alla luce di una situazione così delicata, la giunta regionale ha approvato ieri mattina il Piano per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19 nelle Marche, un piano che mette a disposizione oltre 400 posti letto, tra quelli già disponibili e quelli nuovi dedicati, divisi tra terapie intensive, semi intensive, degenze specialistiche e post critici. Il documento definisce le strutture ospedaliere adeguate, o le riorganizza temporaneamente, per far fronte all’emergenza in rapporto all’aumento dei numero dei casi positivi a Covid19. Al termine della fase straordinaria, l’assetto strutturale del Servizio sanitario regionale sarà ripristinato completamente.

«Sarebbe un miracolo poter riuscire a contenere tutti i contagiati a Camerino, perché i dati sono in forte crescita – ha detto ieri Ceriscioli a Macerata –. Abbiamo una curva che è pericolosamente simile a quella della Lombardia. Se ci potessimo fermare a Camerino, io metto cinquanta firme e un cero alla Madonna. Prevediamo quello che ci serve nel periodo più stretto. Tutto il sistema sanitario regionale si troverà probabilmente impegnato con il virus".

