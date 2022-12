CORPO BANDISTICO ’CITTà DI SAN GINESIO’

Applausi per il tradizionale Concerto di Natale del corpo bandistico "Città di San Ginesio", in collaborazione con la banda musicale "Velluti" di Corridonia, che si è svolto martedì all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio. Diretto dal maestro Sabrina Barboni, ha visto la presenza di un folto pubblico, del sindaco Giuliano Ciabocco, dell’assessore Maria Fausta Alessandrini e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. Ricco il repertorio proposto, che ha spaziato dalla musica classica a quella da film per concludersi con un finale tutto natalizio. La prima parte del concerto ha visto partecipi anche i piccoli musicisti della Junior Band in un viaggio nella "Torre dei mille suoni", un racconto fiabesco intervallato dai suoni dei vari strumenti e da musiche per grandi e piccini come "Supercalifragili", "La marcia di Topolino", "My heart will go on", "March to the castle rock" e "Gabriel’s Oboe", con la speciale interpretazione al sax alto del solista Alessandro Zega. E non potevano certo mancare i brani del grande Ennio Morricone con "Giù la testa" e "Nuovo cinema Paradiso" con la magica tromba solista di Andrea Canzonetta (nuovo presidente del corpo bandistico). Gran finale con un potpourri di musiche natalizie.