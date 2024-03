Corraducci e Piersanti. Un pomeriggio dedicato alla poesia

Non solo scuola di cultura e scrittura poetica nei corsi tenuti dal professor Umberto Piersanti, ma anche incontri con autori e approfondimenti delle tematiche da essi affrontati. È quello che succederà sabato alle 18,15 alla palazzina sud di Lido Cluana, sede provvisoria in attesa che sia completato il restauro della sala della biblioteca Zavatti. Ospite di turno sarà Laura Corraducci, poetessa e scrittrice di Pesaro, le cui poesie sono state tradotte in diverse lingue.

Con Umberto Piersanti (nella foto) parlerà della sua ultima raccolta "Il Passo dell’Obbedienza" (editore Moretti e Vitali ). L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, gli allievi potranno presentare i loro scritti e farli commentare. "Nelle poesie della Corraducci domina il dolore – spiega Piersanti –, ma trovano spazio anche attenzione verso la luce e un senso di speranza. La dimensione storico-culturale si intreccia con le vicende personali dell’ autrice".

Professor Piersanti, la scuola compie dieci anni ed è elevato l’ interesse per la poesia: strano in un mondo che cammina in fretta, forse troppo.

"Sì, è vero ed è buon segno. Significa che oggi c’è ancora spazio per la riflessione. A Civitanova l’interesse di chi la frequenta è notevole e ci sono allievi di ogni età. In tempi in cui tutto fa pettacolo, tanta attenzione per la Scuola è segno è positivo. I frequentatori vengono da Civitanova e dal territorio – aggiunge – e sono diversi quelli che si collegano. Online anche dalla Calabria e dalla Lombardia. Da sottolineare che i corsi sono aperti a tutta la cittadinanza".