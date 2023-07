Corretta esposizione al sole, via alla campagna di sensibilizzazione

Domani e dopodomani farà tappa, sul lungomare di Porto Recanati, l’ambulatorio dermatologico della Croce Rossa e di Nivea Sun. Il tutto fa parte della quinta edizione della campagna per sensibilizzare giovani e adulti a una corretta esposizione al sole.

"Vi informiamo che Nivea Sun (storico brand del Gruppo Beiersdorf) e la Croce Rossa hanno deciso di impegnarsi in ‘Protezione a un nuovo livello’, una campagna di sensibilizzazione attraverso la quale aumentare la consapevolezza sui rischi per la salute dovuti all’esposizione ai raggi Uv e prevenire le malattie della pelle – ha scritto in una nota il sindaco Andrea Michelini –. Anche quest’anno l’iniziativa sarà caratterizzata da un tour della prevenzione con otto tappe (Lerici, Rivoli, Livorno, Porto Recanati, Bracciano, Napoli e Molfetta) nel corso delle quali, attraverso un apposito ambulatorio dermatologico, saranno effettuati screening gratuiti della cute. Data l’importanza dell’iniziativa è stato concesso il patrocinio della Regione, dell’Ast di Macerata e del Comune". Quanto alla tappa portorecanatese, prevista domani e dopodomani, l’ambulatorio dermatologico sarà allestito tra via Primo Maggio e largo Marinai d’Italia, dalle 16 alle 20. Lì verranno effettuati screening gratuito dermatologico e saranno distribuiti gadget, campioni di crema nivea e materiale informativi. Inoltre, ci sarà uno stand della Croce Rossa per l’educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone. Per prenotare una visita gratuita, chiamare il numero 3756507891 (dalle 10 alle 13 o dalle 15 alle 18).