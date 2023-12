"Corri Babbo Natale" per ricordare don Giuseppe

Sarà dedicata alla memoria di don Giuseppe Branchesi la terza edizione di "Corri Babbo Natale" a Treia. La manifestazione di solidarietà promossa da Avis è in programma per la mattina del 26 dicembre grazie alla collaborazione con il comitato parrocchiale di Santa Maria in Selva. Il ricavato sarà devoluto alla onlus "Oltre i limiti" che si occupa del progetto "dopo di noi" dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie. L’evento ha il patrocinio del Comune di Treia e della Provincia di Macerata.

Dopo Passo di Treia (2019) e Chiesanuova (2022), "Corri Babbo Natale" prenderà il via dal centro di Treia il giorno di Santo Stefano. Il ritrovo alle 9.30 in piazza della Repubblica, la partenza è prevista per 10, e si passerà per la frazione di Camporota prima dell’arrivo a Santa Maria in Selva. Il percorso di circa 10 chilometri è aperto a tutti, per una passeggiata di solidarietà da affrontare ciascuno con i suoi tempi, in bici o a piedi, di corsa o col proprio passo, in compagnia dei propri cari, amici o dei propri animali domestici. A disposizione anche un pulmino per agevolare gli spostamenti tra partenza e arrivo.

L’iscrizione, da effettuare anche il giorno della partenza, costerà 5 euro e sarà comprensiva del ristoro al salone parrocchiale di Santa Maria in Selva. Per partecipare è previsto un dress code: bianco e rosso, come i colori di Babbo Natale. Premi per l’abbigliamento più originale, il gruppo più numeroso, ma non solo.

Per maggiori informazioni o notizie sullo svolgimento della manifestazione, anche in caso di maltempo, si prega di consultare le pagine social di Avis Treia, oppure scrivere a treia.comunale@avis.it (teleono 380.1058133).