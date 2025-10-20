CorriAdmo fa il pieno. Marea azzurra a Piediripa: "La donazione restituisce la speranza"

Quasi mille persone hanno corso per Admo. Ieri mattina a Piediripa l’associazione per la donazione del midollo osseo ha sensibilizzato i tantissimi presenti al centro commerciale Valdichienti, che ha collaborato all’iniziativa con Banca Macerata, distribuendo magliette e raccogliendo fondi.

A testimoniare cosa significhi in concreto la donazione sono state due giovani donne. La 20enne Sofia Penza, di Corriodonia, si era iscritta un anno fa: "Ho donato il sangue per l’Avis e, dopo una settimana, è stata trovata una compatibilità per midollo, quindi due mesi fa ho fatto l’intervento" ha raccontato. "Hai fatto qualcosa di enorme – le ha detto Eleonora Salvatori di Admo Macerata ringraziandola –, hai dato speranza. La tua testimonianza è preziosa".

"Siamo molto contenti di questa giornata, la gente è tantissima – ha commentato soddisfatto Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale –. Siamo dalla parte di chi ha bisogno". Le pettorine acquistate in prevendita sono state ottocento. "Molte persone – ha spiegato Elvezio Picchi, vicepresidente dell’Admo Marche – combattono con mostri come leucemie e linfomi. Siamo la risposta in termini di salute, essendo il trapianto di midollo per alcuni l’unica speranza di salvezza. Questi eventi servono per sensibilizzare sull’argomento".

Admo Marche è parte di una federazione nazionale che ha 560mila iscritti, nelle Marche più di 10mila. Ci si iscrive al registro dei donatori dai 18 ai 35 anni, e vi si può rimanere fino a 55. La rete mondiale ha 45 milioni di adesioni: "Questo ci permette di trovare donatori compatibili nel 90% dei casi" ha aggiunto Picchi. Il 2025 per le donazioni effettive in regione è un anno fortunato: "Siamo già a otto donazioni. Negli ultimi anni il salto è stato epocale, grazie ai social e a eventi come questa charity run. Abbiamo bisogno di tanto ancora e di far capire quanto ogni donazione incida. L’informazione diffonde capillarmente il messaggio, per arrivare a tanti ventenni che possono e vogliono donare" ha concluso Picchi.

Il target dei donatori si aggira in genere tra i 23 e i 26 anni. Edoardo Corsetti, 22enne di Corridonia, è stato tra i primi ieri a iscriversi al registro: "Penso sia una cosa che tutti dovrebbero fare, dà la possibilità di aiutare qualcun altro". Ieri i nuovi iscritti al rsono stati 15, "un risultato eccellente".

Lorenzo Fava