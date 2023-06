"CorriAmo la Vita", c’è la marcialonga non competitiva solidale

SANT’ANGELO IN PONTANO

Domani a Sant’Angelo in Pontano si terrà la quarta edizione di "CorriAmo la Vita", la tradizionale marcialonga non competitiva di 8 chilometri su percorso collinare (affrontabile da tutti). Quest’anno ci sarà anche la possibilità di un’escursione cicloturistica con guida a cura di Teoprojectsport. A seguire, spazio formativo con l’intervista a Roberta Mirata, personal trainer e sport influencer. Moderatore Mario Sposetti. Ci sarà poi un momento conviviale e di socializzazione, dove si potranno gustare piatti della tradizione sulle note della musica anni Ottanta. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Clinica Oncologica dell’Università Politecnica delle Marche - Azienda ospedaliero universitaria delle Marche per la ricerca in campo oncologico. "Una giornata che vuole far emergere lo spirito di festa, di amicizia, di solidarietà che solo lo sport sa unire, un inno alla vita nel ricordo di chi ha creduto e testimoniato, fino alla fine, la meraviglia della nostra esistenza!", spiegano i promotori. L’iniziativa infatti, organizzata dall’associazione Promuoviamo la vita, conferma il format delle precedenti edizioni tanto caro all’ideatrice Anna-Lisa Graziosi (nella foto), scomparsa nel 2020 dopo una lunga malattia: coniugare la pratica sportiva a momenti di socializzazione, valorizzando l’aspetto culturale e soprattutto solidale. Il ritrovo, alle 14.30, è in via Verdi per ritiro dei pettorali ed eventuali iscrizioni. Riconoscimenti per i primi cinque uomini, le prime cinque donne, il gruppo più numeroso con minimo dieci partecipanti e il gruppo di provenienza più lontana. La premiazione e la cena insieme (con il ricavato in beneficenza) sarà in piazzale Trento con il gruppo musicale 80 Voglia-Disco Party.